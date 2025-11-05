En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este miércoles, 5 de noviembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 101,46 euros. El valor de apertura refleja una variación del -1.221,3753 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -8.19%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -22.64%. Esta caída en la rentabilidad refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectado por la volatilidad y las fluctuaciones en la demanda.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 86.25%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 71.12%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.