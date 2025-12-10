En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 99,09 euros. El valor de apertura refleja una variación del 300,95644 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como inversión, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La criptomoneda Litecoin ha mostrado una evolución positiva en su cotización, con un incremento del 5.74% en la última semana, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido del 12.27%, indicando una tendencia de crecimiento sostenido que sugiere una rentabilidad atractiva para quienes han apostado por este activo digital. Esta estabilidad y aumento en el valor posicionan a Litecoin como una opción viable en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 37.34%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 72.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.