La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este martes, 25 de noviembre de 2025 en España es de 99,22 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,87%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda por la criptomoneda.

La tendencia positiva indica que los inversores están confiando en el crecimiento del Litecoin, lo que podría atraer a más compradores en el futuro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del -1.48% en la última semana, lo que sugiere una ligera caída en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 0.87%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha mantenido una rentabilidad moderada en el largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 53.97%, es menor que la volatilidad anual del 72.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.