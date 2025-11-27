En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este jueves, 27 de noviembre de 2025 en España es de 101 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,53%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés por Litecoin está en aumento, lo que podría indicar un cambio en la percepción del mercado hacia esta criptomoneda.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 6.01% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés y la demanda por esta moneda digital. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca una variación negativa del -0.78% en el último año, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la tendencia general ha sido de estancamiento o caída en su valor. Esta dualidad en su rendimiento refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 18.66%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 72.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.