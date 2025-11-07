En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este viernes, 7 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.871,51 euros, cifra que refleja una variación del 1,67% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -14.18%, lo que refleja una volatilidad significativa en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 66.42%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ethereum ha mostrado un crecimiento notable en su valor a largo plazo, atrayendo así el interés de inversores y analistas en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 78.86%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.18%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.