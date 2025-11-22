En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este sábado, 22 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 3.165,79 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,76% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -9.89%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa un aumento significativo del 52.73%, lo que indica una evolución positiva y una rentabilidad considerable para los inversores a largo plazo. Esta dualidad en el comportamiento de su precio resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, donde las fluctuaciones pueden ser drásticas en períodos cortos, pero también pueden ofrecer oportunidades de crecimiento sustancial en el tiempo.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 45.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 61.67%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.