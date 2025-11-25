En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este martes, 25 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.400,52 euros, cifra que refleja una variación del 0,08% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 4.05%, lo que refleja una tendencia positiva en su cotización a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, con un incremento del 61.15%, lo que indica un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en Ethereum y su potencial como activo digital en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 57.42%, es menor que la volatilidad anual del 61.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.