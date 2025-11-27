En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 27 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.504,07 euros, cifra que refleja una variación del 0,07% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 9.85%, lo que refleja un aumento en el interés y la confianza de los inversores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 62.01%, evidenciando una tendencia alcista que ha atraído a nuevos participantes al mercado. Esta evolución sugiere que Ethereum continúa consolidándose como una de las principales criptomonedas, ofreciendo oportunidades de rentabilidad atractivas para los inversores.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 30.38%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.