Este jueves, 22 de enero de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.458,23 euros, cifra que refleja una variación del -1,01% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -9.61%, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 21.43%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ethereum ha mostrado un crecimiento significativo en su valor a lo largo del tiempo, lo que sugiere una rentabilidad atractiva para los inversores a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 49.20%, es menor que la volatilidad anual del 59.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.416,7 euros.