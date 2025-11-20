En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 20 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.258,57 euros, cifra que refleja una variación del -6,92% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -9.74%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa un aumento significativo del 60.67%, lo que indica una evolución positiva y una rentabilidad considerable a largo plazo. Esta dualidad en el comportamiento de su precio resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, donde las fluctuaciones pueden ser drásticas en períodos cortos, pero también pueden ofrecer oportunidades de crecimiento sustancial en el tiempo.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, con un 48.99%, es menor que la volatilidad anual del 61.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.