En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este domingo, 19 de julio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.140,7 euros. El valor de apertura refleja una variación del -141,79393 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto sugiere que la demanda y el interés en Ethereum están en aumento.

La cotización de Ethereum presenta una leve caída semanal del -0.48%, lo que sugiere cierta estabilidad en el corto plazo; no obstante, en el último año acumula un retroceso del -45.59%, evidenciando una evolución bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo, en línea con la alta volatilidad del mercado cripto.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad de Ethereum en la última semana fue del 45.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.29%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.