En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este viernes, 2 de enero de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 720,25 euros. El valor de apertura refleja una variación del 41,569912 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia el Bitcoin Cash en comparación con el euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 2.94%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido notable, alcanzando un incremento del 69.66%, lo que indica un crecimiento significativo en su rentabilidad y atractivo para los inversores. Esta evolución sugiere un interés sostenido en la criptomoneda, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 28.31%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 720,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 695,8 euros.