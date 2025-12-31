En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 31 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 699,72 euros, cifra que refleja una variación del -0,13% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha mostrado una leve variación del 0.01%, lo que indica una estabilidad en su precio a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa un notable incremento del 72.09%, reflejando un crecimiento significativo en su rentabilidad y atractivo para los inversores. Esta combinación de estabilidad reciente y un aumento considerable en el valor anual sugiere que Bitcoin Cash ha logrado consolidarse como una opción viable en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 6.81%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.