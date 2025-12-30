En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este martes, 30 de diciembre de 2025 en España es de 703,54 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,12%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en el valor del Bitcoin Cash frente al euro.

La tendencia positiva indica un creciente interés y demanda por el Bitcoin Cash, lo que podría estar impulsando su precio al alza.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.2%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 68.45%, evidenciando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta variación sugiere un interés sostenido en la criptomoneda, a pesar de las fluctuaciones del mercado.

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 21.34%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.