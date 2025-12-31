En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este miércoles, 31 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 102.734,36 euros, cifra que refleja una variación del -1,32% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor.

La evolución de la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -3.4%, lo que refleja un entorno de mercado desafiante. En la última semana, el cambio ha sido del -0.15%, indicando una estabilidad relativa en el corto plazo, aunque aún por debajo de los niveles deseados. Esta rentabilidad negativa sugiere que los inversores deben ser cautelosos y considerar factores externos que puedan influir en el futuro de Bitcoin.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 13.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.77%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.