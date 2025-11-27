En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este jueves, 27 de noviembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 106.187,94 euros. El valor de apertura refleja una variación del -93,807894 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 8.2%, lo que refleja un aumento en el interés y la demanda por este activo digital. A lo largo del último año, su variación ha sido del 15.62%, indicando una tendencia de crecimiento sostenido a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. Esta evolución sugiere que Bitcoin continúa siendo una opción atractiva para los inversores que buscan rentabilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 24.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.00%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.