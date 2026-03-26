La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este jueves, 26 de marzo de 2026 en España es de 79.528,21 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -3,98%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja tanto en el corto como en el largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -2.6%, lo que refleja una ligera caída en su valor. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -42.71%, indicando una pérdida significativa de rentabilidad para los inversores. Esta tendencia sugiere un entorno volátil y desafiante para la criptomoneda. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 48.12%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 38.39%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.