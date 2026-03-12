El litoral norte de Barcelona se prepara para una de las mayores transformaciones urbanas de los últimos años. Inditex instalará en Sant Adrià de Besòs un nuevo campus corporativo donde reunirá a un millar de trabajadores y varias de sus principales marcas. El proyecto prevé abrir parcialmente en 2028 y completarse en 2030. La iniciativa forma parte del desarrollo del nuevo distrito empresarial del Besòs, una zona que aspira a convertirse en uno de los grandes polos económicos del área metropolitana. Hoy, las nuevas sedes corporativas buscan algo más que ser funcionales. Las oficinas modernas se diseñan para estimular la creatividad, favorecer el bienestar de los equipos y hacer más atractivo el regreso al trabajo presencial. Uno de los proyectos más ambiciosos del litoral barcelonés es el campus corporativo que Inditex prepara en Sant Adrià de Besòs, junto al entorno de las Tres Chimeneas. La iniciativa forma parte de una renovación urbana que busca transformar una antigua zona industrial en un nuevo distrito económico. El grupo trasladará a este campus las sedes de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties, que actualmente se encuentran en Tordera, en la provincia de Barcelona. Este movimiento no afecta a Zara ni a Zara Home, cuyas oficinas centrales continúan en el campus de Arteixo, en A Coruña. El complejo estará formado por cuatro edificios de planta baja y cuatro alturas. Las construcciones se organizarán alrededor de tres patios interiores y alcanzarán una altura máxima de 27,5 metros. En total, el campus sumará 164.098 metros cuadrados construidos destinados a oficinas, talleres de patronaje, tiendas piloto y espacios de producción audiovisual. El diseño busca integrar el trabajo creativo con áreas abiertas y espacios pensados para el bienestar de los equipos. El proyecto arquitectónico ha sido desarrollado por el estudio Batlleiroig, que ya ha trabajado anteriormente con el grupo Inditex. Este despacho también fue responsable de la ampliación de la sede corporativa de Pull&Bear en Narón, inaugurada en 2022. La llegada de Inditex forma parte de una transformación más amplia del litoral del Besòs. Se trata de una zona históricamente industrial que en los últimos años atraviesa un proceso de renovación urbana. El desarrollo incluye nuevas infraestructuras, espacios públicos y la conexión con el ámbito de las Tres Chimeneas. Este entorno se perfila como uno de los grandes proyectos de regeneración urbana del área metropolitana de Barcelona. Con la llegada de nuevas empresas, equipamientos y proyectos culturales, el antiguo frente industrial aspira a convertirse en uno de los nuevos distritos económicos del entorno de Barcelona. En este espacio se combinarán arquitectura, diseño y actividad empresarial. Aunque Inditex expande su presencia en otros puntos de España, Arteixo continúa como el gran centro neurálgico del grupo. Allí se ubica la sede central donde trabajan miles de empleados y donde se toman las principales decisiones estratégicas de la compañía. El campus gallego se ha ampliado y renovado con el paso de los años. Uno de los proyectos más destacados es un gran edificio de servicios diseñado también por Batlle i Roig. El complejo, de unos 70.000 metros cuadrados, reorganiza el conjunto de edificios mediante una estructura inspirada en un claustro contemporáneo. Diferentes volúmenes se conectan mediante pasarelas cubiertas que facilitan el desplazamiento entre edificios incluso con el clima lluvioso característico de Galicia.