El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha notificado que la demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 13.981.754 MWh con respecto a los 13.560.666 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía eléctrica pasó a 139.59 euros el MWh, unos 127.55 euros menos que el pasado día.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 20 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 201,42 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 201.42 euros De 21:00 a 22:00 200.64 euros De 22:00 a 23:00 193.65 euros De 2:00 a 3:00 188.96 euros De 8:00 a 9:00 188.96 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 20 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 50 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 50.0 euros De 14:00 a 15:00 55.99 euros De 12:00 a 13:00 58.52 euros De 16:00 a 17:00 64.99 euros De 15:00 a 16:00 69.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 201.42 De 1:00 a 2:00 188.9 De 2:00 a 3:00 188.96 De 3:00 a 4:00 164.96 De 4:00 a 5:00 161.2 De 5:00 a 6:00 161.88 De 6:00 a 7:00 164.96 De 7:00 a 8:00 181.0 De 8:00 a 9:00 188.96 De 9:00 a 10:00 170.0 De 10:00 a 11:00 154.89 De 11:00 a 12:00 94.2 De 12:00 a 13:00 58.52 De 13:00 a 14:00 50.0 De 14:00 a 15:00 55.99 De 15:00 a 16:00 69.0 De 16:00 a 17:00 64.99 De 17:00 a 18:00 80.01 De 18:00 a 19:00 100.0 De 19:00 a 20:00 110.98 De 20:00 a 21:00 165.04 De 21:00 a 22:00 200.64 De 22:00 a 23:00 193.65 De 23:00 a 24:00 180.09

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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