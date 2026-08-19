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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha notificado que la demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 13.981.754 MWh con respecto a los 13.560.666 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía eléctrica pasó a 139.59 euros el MWh, unos 127.55 euros menos que el pasado día.
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 20 de agosto?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 201,42 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|201.42 euros
|De 21:00 a 22:00
|200.64 euros
|De 22:00 a 23:00
|193.65 euros
|De 2:00 a 3:00
|188.96 euros
|De 8:00 a 9:00
|188.96 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 20 de agosto?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 50 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|50.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|55.99 euros
|De 12:00 a 13:00
|58.52 euros
|De 16:00 a 17:00
|64.99 euros
|De 15:00 a 16:00
|69.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|201.42
|De 1:00 a 2:00
|188.9
|De 2:00 a 3:00
|188.96
|De 3:00 a 4:00
|164.96
|De 4:00 a 5:00
|161.2
|De 5:00 a 6:00
|161.88
|De 6:00 a 7:00
|164.96
|De 7:00 a 8:00
|181.0
|De 8:00 a 9:00
|188.96
|De 9:00 a 10:00
|170.0
|De 10:00 a 11:00
|154.89
|De 11:00 a 12:00
|94.2
|De 12:00 a 13:00
|58.52
|De 13:00 a 14:00
|50.0
|De 14:00 a 15:00
|55.99
|De 15:00 a 16:00
|69.0
|De 16:00 a 17:00
|64.99
|De 17:00 a 18:00
|80.01
|De 18:00 a 19:00
|100.0
|De 19:00 a 20:00
|110.98
|De 20:00 a 21:00
|165.04
|De 21:00 a 22:00
|200.64
|De 22:00 a 23:00
|193.65
|De 23:00 a 24:00
|180.09
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y disminuir la necesidad de encender las lúces.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.