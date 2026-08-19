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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha notificado que la demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 13.981.754 MWh con respecto a los 13.560.666 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía eléctrica pasó a 139.59 euros el MWh, unos 127.55 euros menos que el pasado día.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 20 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 201,42 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 0:00 a 1:00 201.42 euros 
De 21:00 a 22:00  200.64 euros 
De 22:00 a 23:00  193.65 euros 
De 2:00 a 3:00 188.96 euros 
De 8:00 a 9:00 188.96 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 20 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 50 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 13:00 a 14:00 50.0 euros 
De 14:00 a 15:00  55.99 euros 
De 12:00 a 13:00  58.52 euros 
De 16:00 a 17:00  64.99 euros 
De 15:00 a 16:00  69.0 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00201.42
De 1:00 a 2:00188.9
De 2:00 a 3:00188.96
De 3:00 a 4:00164.96
De 4:00 a 5:00161.2
De 5:00 a 6:00161.88
De 6:00 a 7:00164.96
De 7:00 a 8:00181.0
De 8:00 a 9:00188.96
De 9:00 a 10:00170.0
De 10:00 a 11:00154.89
De 11:00 a 12:0094.2
De 12:00 a 13:0058.52
De 13:00 a 14:0050.0
De 14:00 a 15:0055.99
De 15:00 a 16:0069.0
De 16:00 a 17:0064.99
De 17:00 a 18:0080.01
De 18:00 a 19:00100.0
De 19:00 a 20:00110.98
De 20:00 a 21:00165.04
De 21:00 a 22:00200.64
De 22:00 a 23:00193.65
De 23:00 a 24:00180.09
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

  • Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y disminuir la necesidad de encender las lúces.
  • Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.