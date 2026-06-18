Vuelven los estadios de madera | Pueden albergar a 10.000 personas y prometen revolucionar el fútbol tras el Mundial 2026

El fútbol se prepara para una transformación sostenible. Tras el Mundial 2026, los estadios de madera con tecnología moderna regresan con fuerza, impulsados por la madera de ingeniería como el CLT (Cross-Laminated Timber) y el Mass Timber.

Estos materiales combinan sostenibilidad, resistencia y diseño innovador, liderados por proyectos como el Eco Park Stadium de Zaha Hadid Architects.

Vuelven los estadios de madera | Pueden albergar a 10.000 personas y prometen revolucionar el fútbol tras el Mundial 2026 Forest Green Rovers

El estadio que será de madera y dará el primer paso

El club inglés Forest Green Rovers, reconocido como uno de los más ecológicos del mundo, construirá el primer estadio de fútbol casi completamente de madera. Diseñado por Zaha Hadid Architects, este recinto en Gloucestershire (Reino Unido) usará madera de fuentes sostenibles en su estructura, techo cantilever, revestimiento y graderías.

En principio, contará con una capacidad inicial de 5000 espectadores. No obstante, tendrá una estructura expandible que irá hasta 10.000 personas mediante un sistema modular que evita obras mayores.

Su diseño orgánico y futurista minimiza la huella de carbono, posicionándolo como uno de los estadios con menor carbono incorporado del mundo. La madera proviene de bosques certificados, y el proyecto forma parte de un Eco Park más amplio con energías renovables.

¿Qué madera usan para esta obra?

A diferencia de la madera tradicional de los estadios antiguos, el CLT consiste en paneles de madera laminada en cruz, lo que le otorga alta resistencia estructural, estabilidad dimensional y capacidad para soportar cargas en dos direcciones. Fuentes oficiales como el CLT Handbook (FPInnovations y APA – The Engineered Wood Association) y estándares como ANSI/APA PRG 320 confirman sus excelentes propiedades.

Entre sus ventajas, destacan:

Bajo impacto ambiental: secuestra CO₂ y reduce drásticamente las emisiones comparado con hormigón y acero.

Resistencia al fuego: forma una capa de carbón protector que ralentiza la combustión.

Eficiencia constructiva: prefabricación que reduce tiempos de obra hasta un 25% y genera menos residuos.

Comportamiento sísmico: ligero pero muy resistente, ideal para zonas de riesgo.

Estética y confort: ofrece ambientes cálidos y acústicamente superiores.

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Organismos como el USDA Forest Products Laboratory, American Wood Council y WoodWorks avalan su uso en edificios de gran escala, incluyendo aplicaciones deportivas.

De los estadios antiguos de madera a la nueva era

Históricamente, muchos estadios de béisbol del siglo XIX y principios del XX eran de madera. Sin embargo, su vulnerabilidad a incendios y el deterioro acelerado impulsaron el cambio al acero y hormigón. Hoy, la tecnología Mass Timber resuelve esos problemas y ofrece una solución moderna y ecológica.

Tras el Mundial 2026, que se celebrará en estadios tradicionales de gran escala en EE. UU., México y Canadá, crece la demanda de recintos medianos más sostenibles. Proyectos como el de Zaha Hadid marcan el camino para clubes de ligas inferiores y medianas que buscan reducir costos operativos y huella ambiental.