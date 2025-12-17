La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos los avisos amarillos en doce provincias españolas debido a un complejo fenómeno meteorológico que afecta principalmente a la fachada oriental peninsular y Asturias. Las precipitaciones intensas, acompañadas de tormentas y granizo, marcan el cierre de esta semana antes del fin de semana.

Este martes 16 de diciembre, las provincias bajo alerta incluyen el Principado de Asturias, Barcelona, Tarragona, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Murcia, Alicante, Castellón y Valencia. Los acumulados más significativos se registrarán en Castellón y Tarragona, donde podrían superarse los 80 litros por metro cuadrado en algunas zonas.

Las lluvias regresan con fuerza a múltiples comunidades españolas

Las precipitaciones más intensas y persistentes se concentran en la fachada oriental peninsular y Asturias durante las primeras horas del día. También se ven afectados el norte de Galicia, Cádiz y áreas del Pirineo. Los chubascos podrían ser localmente fuertes cerca del Cantábrico e islas Pitiusas, mientras que en el Sistema Central las lluvias son especialmente persistentes.

En la Comunitat Valenciana, este martes los chubascos podrían acumular más de 20 litros por metro cuadrado en una hora. La provincia de Castellón enfrenta precipitaciones calificadas como persistentes por AEMET. El miércoles 17 de diciembre será la jornada más complicada, con tormentas fuertes que podrían venir acompañadas de granizo en puntos del este de la Comunitat.

Vuelven las lluvias, los vientos y el granizo antes del fin de semana: muros de agua, ráfagas de 80kmh y alerta amarilla. Fuente: EFE Biel Aliño

¿Cuándo cesarán las lluvias y el mal tiempo?

El episodio de mal tiempo se extenderá hasta el miércoles, siendo este día el más adverso según las previsiones de AEMET. Las alertas amarillas permanecerán activas en la mayor parte de la Comunitat Valenciana durante toda la jornada del miércoles, aunque se desactivarán en Castellón a partir de las 12:00 horas.

Para el jueves 18 de diciembre, todas las alertas meteorológicas estarán desactivadas. No obstante, AEMET advierte que no se descartan precipitaciones débiles en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, que cesarán al final del día. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en el tercio sur y descenso en el resto del territorio.

El viento se suma a la inestabilidad con rachas que superan los 70 km/h

El viento constituye otro factor relevante durante este episodio meteorológico. Soplará poniente con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán, mientras que en Galicia predominará un viento moderado del norte con intervalos fuertes en zonas costeras. En el Cantábrico, el viento del sur y oeste rolará a norte y oeste.

En Baleares y litorales del sureste peninsular predominará componente suroeste. En el resto de la Península, el viento será flojo de componente sur y este, rolando a norte y oeste en la mitad occidental. Las rachas de viento podrían alcanzar los 70-80 km/h en determinadas zonas expuestas, especialmente en el valle del Ebro y zonas del Ampurdán.