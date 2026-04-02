Este jueves, 2 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios de gas Enagás (ENG)se negocian a 17,08 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 51.288. Esta cifra refleja una variación del 0,92% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con 6 descensos y solo 4 aumentos. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes temporales. La estabilidad en ciertos momentos indica que podría haber un interés en mantener la acción, pero la predominancia de las caídas sugiere un panorama incierto para los inversores. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha alcanzado un sorprendente 102.66%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones. En contraste, la volatilidad anual de la compañía se sitúa en un 23.41%. Dado que el 102.66% es significativamente mayor que el 23.41%, se puede concluir que Enagás ha experimentado una gran inestabilidad en su rendimiento reciente en comparación con su comportamiento más estable del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,14 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía también tiene presencia internacional, operando en varios países y contribuyendo al desarrollo de infraestructuras energéticas a nivel global.