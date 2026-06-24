Lanzan uno de los mayores planes de renovación de infraestructuras del norte: nuevas estaciones, repavimentación de carreteras y ampliación de líneas

La Generalitat de Cataluña ha presentado uno de los planes de inversión en infraestructuras de movilidad más ambiciosos de los últimos años. Con un presupuesto global de 4300 millones de euros hasta 2036, el Programa de Encargo de Actuaciones (PEA) busca corregir el déficit inversor acumulado y responder al crecimiento demográfico y económico de la comunidad.

Este plan contempla nuevas estaciones, ampliaciones de líneas ferroviarias, repavimentación y mejoras de carreteras, así como importantes avances en seguridad vial y transporte público metropolitano.

Lanzan uno de los mayores planes de renovación de infraestructuras del norte: nuevas estaciones, repavimentación de carreteras y ampliación de líneas EFE

Los detalles del presupuesto millonario y los objetivos del plan

El Govern destinará más de 4300 millones de euros entre 2026 y 2036 en infraestructuras de movilidad. Esto representa un incremento de unos 300 millones de euros anuales respecto a los planes anteriores. Los primeros cuatro años ya cuentan con 1600 millones presupuestados, mientras que el grueso restante se ejecutará entre 2030 y 2036.

El objetivo principal es recuperar el ritmo inversor previo a 2013, cuando la media anual superaba los 500 millones de euros, frente a los escasos 134 millones anuales registrados entre 2013 y 2025. Infraestructures.cat será la empresa pública responsable de licitar, adjudicar y ejecutar las obras, garantizando una gestión centralizada y más ágil.

Los principales proyectos en transporte público y las nuevas estaciones

Una parte destacada del presupuesto se destina al ferrocarril y el transporte colectivo. Entre los proyectos más relevantes figura la prolongación de la L8 de FGC entre Plaça Espanya y Gràcia, con una inversión de 489 millones de euros.

También se contempla la integración urbana de FGC en Manresa e Igualada (87 millones) y mejoras generales en la red de metro y autobuses por 510 millones de euros .

Destaca especialmente la construcción de una nueva estación de autobuses en Plaça Espanya (Barcelona) con 60 millones de euros, que mejorará significativamente la intermodalidad en la capital catalana.

Lanzan uno de los mayores planes de renovación de infraestructuras del norte: nuevas estaciones, repavimentación de carreteras y ampliación de líneas EFE

Otro proyecto estratégico es la nueva terminal ferroviaria de mercancías de la Plana de Lleida, una gran infraestructura intermodal de 120 hectáreas valorada en 130 millones de euros que potenciará el Corredor Mediterráneo y la logística en el interior de Cataluña.

Mejoras en carreteras, repavimentación y seguridad vial

Más de la mitad del presupuesto se concentra en la red viaria. El plan incluye un ambicioso Programa de carreteras 2+1 dotado con 523 millones de euros y un gran Programa de mejoras de seguridad vial con 785 millones, la partida individual más elevada.

Entre las actuaciones concretas destacan:

Variante d’Olot i les Preses (494 millones)

Variante de la C-14 a Tàrrega (70 millones)

Variante de Sentmenat-Caldes de Montbui (45 millones)

Mejoras en la C-17, C-14 entre Montblanc y Solivella, y varias carreteras de la red comarcal (GI-633, GI-634 y GI-643).

Estas intervenciones combinan repavimentación, variantes para evitar núcleos urbanos y actuaciones de integración urbana de carreteras.