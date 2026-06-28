Oficial y confirmado | La Corte Suprema se aparta de la Constitucional y da más poder a los prepensionados

La pensión de sobrevivientes volvió a quedar en el centro de la discusión en Colombia luego de un nuevo pronunciamiento judicial que beneficia a determinados familiares de los afiliados fallecidos. Mientras la reforma pensional continúa pendiente de una decisión definitiva de la Corte Constitucional, la jurisprudencia sigue modificando la forma en que se aplican algunos requisitos previstos en la ley.

En esta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia reafirmó que los padres y los hermanos en condición de discapacidad no están obligados a demostrar una dependencia económica absoluta para acceder a la pensión de sobrevivientes, una interpretación que flexibiliza el acceso a este beneficio.

¿Qué cambió para acceder a la pensión de sobrevivientes?

La legislación colombiana establece que, cuando un afiliado fallece y no deja cónyuge, compañero permanente ni hijos con derecho a la prestación, los padres pueden ser beneficiarios de la pensión si dependían económicamente del causante. Ese mismo criterio aplica para los hermanos con discapacidad que cumplan los requisitos legales.

Durante años se interpretó que esa dependencia debía ser total. Sin embargo, esa exigencia dejó de tener validez luego de que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-111 de 2006, declarara inexequible la expresión que imponía una dependencia “total y absoluta”.

La aclaración de la Corte Suprema

La Corte Suprema reforzó ese criterio en la sentencia SL 6690-2014, donde precisó que acreditar dependencia económica no significa demostrar un estado de pobreza extrema o indigencia.

Según explicó el alto tribunal, la finalidad de la pensión de sobrevivientes es proteger el nivel de vida que el afiliado brindaba a su núcleo familiar antes de fallecer, garantizando la continuidad de ese apoyo económico y no únicamente la supervivencia mínima de los beneficiarios.

Un reciente fallo judicial redefinió cómo debe acreditarse la dependencia económica para acceder a esta prestación. (Fuente:Corte Suprema de Colombia | Imagen editada con ChatGPT) Corte Suprema de Colombia | Imagen editada con ChatGPT

De esta manera, los jueces deberán analizar cada caso de forma integral y no exigir que los solicitantes prueben una dependencia económica exclusiva o absoluta para reconocer el derecho a la prestación.

¿Quiénes pueden acceder a la pensión de sobrevivientes?

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, cuando no existen beneficiarios con un mejor derecho, la pensión puede ser reconocida a:

Los padres del afiliado fallecido que acrediten dependencia económica.

Los hermanos en condición de discapacidad que también demuestren dicha dependencia, conforme a los criterios fijados por la jurisprudencia.

Requisitos que siguen vigentes

Aunque la interpretación sobre la dependencia económica se flexibilizó, los demás requisitos previstos por la ley continúan aplicándose.

Entre ellos, el afiliado fallecido debe haber cotizado al menos 50 semanas durante los tres años anteriores a su muerte, requisito exigido tanto en Colpensiones como en los fondos privados.

Asimismo, los familiares deberán seguir demostrando que existía una dependencia económica respecto del causante, aunque ya no será necesario acreditar que esta era total y absoluta, tal como lo han establecido la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.