El Ayuntamiento de Madrid se posiciona como una de las ciudades con mayor compromiso en inclusión social y movilidad, en el contexto de un plan destinado a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, pensionistas y personas con discapacidad.

Se trata de una nueva medida en España que refuerza la movilidad de los adultos mayores y personas con discapacidad en la capital. Este beneficio no solo representa un alivio económico para los colectivos más vulnerables, sino que también promueve su participación activa en la vida urbana.

La medida abarca el uso ilimitado de autobuses EMT, Metro en zona A y la línea ML1 del Metro Ligero. El objetivo es garantizar el derecho a la movilidad sin barreras y con condiciones adaptadas a cada situación.

El transporte público se encuentra disponible mediante la Tarjeta Azul, una herramienta que permite viajar por la capital a un precio simbólico.

Acceso y requisitos para obtener la Tarjeta Azul

Para obtener la Tarjeta Azul, es fundamental estar empadronado en el municipio de Madrid y pertenecer a alguno de los grupos establecidos por la normativa vigente.

Entre estos grupos se encuentran las personas mayores de 65 años, pensionistas por edad o discapacidad, así como ciudadanos que presenten una discapacidad igual o superior al 33%.

También son elegibles aquellos que cuenten con incapacidad legal o dependencia reconocida, así como los cónyuges sin ingresos de los beneficiarios.

El nivel de renta es otro criterio esencial. En el caso de los solicitantes mayores de 65 años, los ingresos no deben superar una vez el IPREM. Cada categoría tiene límites específicos que se evalúan en el momento de la solicitud.

Este filtro económico tiene como objetivo priorizar a quienes realmente requieren el subsidio. Los beneficiarios reciben una tarjeta válida por cinco años.

Una vez transcurrido este período, deberán renovarla para demostrar que continúan cumpliendo con las condiciones establecidas. Durante su vigencia, la tarjeta garantiza una cobertura de transporte que es estable, segura y accesible.

Guía para solicitar la Tarjeta Azul y documentos requeridos

Existen dos modalidades para iniciar el trámite:

La vía presencial implica acudir a una Oficina de Atención a la Ciudadanía Línea Madrid. En este caso, la fotografía requerida se toma directamente en la oficina y se recomienda solicitar cita previa para reducir los tiempos de espera. Esta modalidad está disponible para todos los grupos habilitados.

La opción digital, por el momento, está restringida a personas mayores de 18 años con discapacidad. En este caso, el solicitante debe ingresar al portal del Ayuntamiento de Madrid, completar el formulario correspondiente y adjuntar una fotografía digital reciente.

Ambas alternativas permiten iniciar el proceso de manera ágil y eficiente. En cuanto a la documentación, se requiere una identificación oficial (DNI, NIE o tarjeta de residencia) y un certificado que valide la condición específica: resolución de pensión, dictamen de discapacidad, sentencia de incapacidad o documentación similar. La tarjeta se emite sin costo, pero conlleva una carga mensual de 6,20 euros.

Guía completa sobre la carga y el uso de la Tarjeta Azu

La recarga mensual se puede llevar a cabo en estancos autorizados, estaciones de Metro (zona A) y a través de la aplicación móvil Tarjeta Transporte Público. Una vez activada, cada recarga tiene una validez de 30 días consecutivos desde su primer uso.

Solo se puede tener una tarjeta activa a la vez. Por lo tanto, si el usuario posee también una Tarjeta de Transporte Público convencional, deberá elegir cuál desea activar.

El cambio entre ambas no incurre en costos adicionales, pero requiere una gestión presencial en las oficinas correspondientes.