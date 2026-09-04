Tiempo en España: Sigue el calor extremo el viernes antes de la llegada de una DANA durante el sábado.

El calor extremo en España alcanza este jueves su pico máximo después de varios días de ascenso progresivo de las temperaturas. La situación más adversa se concentra en Andalucía, donde la Agencia Estatal de Meteorología elevó a nivel rojo el aviso en la comarca jienense de Morena y Condado.

El nivel rojo representa un “peligro extraordinario” y permanecerá activo hasta las 21:00 horas. AEMET prevé temperaturas de hasta 44 grados, especialmente en el entorno de Andújar.

El episodio no se limita a Andalucía. Once comunidades autónomas permanecen bajo algún tipo de aviso por altas temperaturas, mientras una masa de aire muy cálido, seco y acompañada de polvo en suspensión continúa afectando a buena parte de la Península.

Andalucía concentra los avisos más graves por altas temperaturas

El calor extremo afecto el jueves a seis de las ocho provincias andaluzas. Además del aviso rojo en Jaén, amplias zonas permanecen en naranja por temperaturas que pueden superar ampliamente los 40 grados.

Los avisos afectan especialmente a Andalucía occidental. Huelva y Sevilla se encuentran prácticamente por completo bajo alertas, mientras también están afectadas amplias zonas de Cádiz y Córdoba.

En la Campiña sevillana y cordobesa se esperaban máximas cercanas a los 42 o 43 grados, con posibilidad de alcanzar puntualmente valores todavía superiores.

También existen avisos en otras zonas de Jaén y Granada. La cuenca del Genil permanece bajo aviso por temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados.

Málaga y Almería son las únicas provincias andaluzas que este jueves no cuentan con avisos especiales por altas temperaturas.

El calor anómalo golpea a once comunidades autónomas

El episodio de calor en España se extiende mucho más allá de Andalucía. AEMET mantiene avisos activos en once comunidades autónomas durante este jueves.

Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid se encuentran bajo aviso naranja por peligro importante. En la Comunidad de Madrid, el nivel afecta especialmente a la zona de la Sierra.

A ellas se suman otras siete comunidades bajo aviso amarillo: Aragón, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

AEMET prevé temperaturas de entre 35 y 37 grados en amplias zonas del norte peninsular, mientras que en el centro y sur podrán alcanzarse valores de entre 37 y 40 grados.

Por qué hace tanto calor en España en septiembre

AEMET atribuye este episodio de calor anómalo a la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión sobre buena parte de la Península y Baleares.

Esta masa de aire se combina con una elevada insolación y con fenómenos de subsidencia atmosférica, lo que favorece un aumento progresivo de las temperaturas.

El resultado son valores mucho más propios de pleno verano que de comienzos de septiembre. AEMET ha pedido “¡precaución!” a la población y ha advertido de que “el peligro es importante”. La situación también aumenta el riesgo de incendios. Durante estos días, el nivel de peligro podrá situarse en valores muy altos o extremos en numerosas zonas del país.

El viernes seguirá el calor extremo en buena parte de España

El alivio no será inmediato. Durante el viernes, los avisos por altas temperaturas volverán a extenderse por prácticamente toda la Península.

Cerca de una decena de comunidades estarán bajo aviso naranja, especialmente Andalucía, Extremadura y zonas del centro y nordeste peninsular.

Las temperaturas podrían continuar subiendo en el área mediterránea y la mitad norte. En cambio, comenzarían a descender en el oeste de Galicia, Extremadura y Andalucía occidental por la entrada de un flujo atlántico.

Los valores más elevados se esperan en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste, donde podrían superarse los 40 o 41 grados. También se mantendrá el calor intenso en los valles de la mitad sur.

Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio. Las mínimas podrían mantenerse alrededor de los 24 o 25 grados en el cuadrante suroeste y cerca de los 22 grados en el nordeste.

Una DANA se aproxima a España y empezará a cambiar el tiempo

La evolución del calor extremo en España dependerá durante los próximos días del acercamiento de una DANA, que aumentará progresivamente la inestabilidad atmosférica el viernes por la tarde.

Durante el sábado, buena parte de la Península todavía podría permanecer bajo avisos por calor. Al mismo tiempo, crecerá la nubosidad y aumentará la posibilidad de tormentas.

AEMET señala que existe cierta incertidumbre sobre la posición exacta de la DANA, pero el escenario más probable contempla un descenso gradual de las temperaturas desde el oeste.

El domingo, la bajada será más evidente en la mitad occidental de la Península y podría resultar especialmente acusada en Galicia.

Sin embargo, el calor anómalo todavía resistirá en otras zonas. El valle del Ebro, las depresiones del nordeste y los valles del suroeste podrían seguir rondando o superando los 39 o 40 grados.

Cuándo terminará el episodio de calor en España

Al comienzo de la próxima semana todavía podrán registrarse temperaturas anormalmente altas en el suroeste y en el interior del tercio oriental.

La tendencia general, sin embargo, será descendente. La bajada podría resultar más intensa primero en la mitad norte y extenderse posteriormente al resto del país.

Según AEMET, entre el martes y el miércoles los descensos podrían generalizarse y dejar temperaturas mucho más suaves y acordes con la época del año.

De esta forma, el actual episodio de calor en España entrará previsiblemente en su fase final después de alcanzar este jueves temperaturas superiores a los 44 grados y un aviso rojo por peligro extraordinario en Jaén.