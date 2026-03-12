El mapa del poder económico global podría experimentar transformaciones significativas en los proximos años. Estudios recientes de consultoras y bancos internacionales, como PwC y Standard Chartered, sugieren que Brasil y México se encuentran en la trayectoria de ascender a posiciones prominentes entre las economías más importantes del mundo para el año 2030. Este progreso no solo conllevaría la superación de naciones que han sido históricamente dominantes, sino que también redefiniría el peso estratégico de América Latina en las decisiones económicas y políticas a nivel global. Recientes proyecciones de entidades internacionales y bancos de inversión indican que Brasil y México podrían avanzar significativamente, posicionándose entre las diez mayores economías del mundo en un plazo de cinco años. Este cálculo, fundamentado en el PIB medido por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), no solo refleja el tamaño real de sus mercados internos, sino también un cambio estructural en el peso económico de América Latina. En un contexto de disputa constante entre Estados Unidos, China y Rusia por la supremacía internacional, América Latina comienza a ganar visibilidad estratégica, con la capacidad de influir en los grandes debates que definirán el futuro del orden mundial. El ascenso de Brasil y México no se fundamenta únicamente en su extensión territorial o en la riqueza de sus recursos, sino en un giro profundo de sus estructuras productivas y tecnológicas, que los posiciona como actores relevantes en una economía global cada vez más fragmentada. Especialistas en geopolítica y economía internacional coinciden en que el avance simultáneo de Brasil y México provocará un reajuste de alianzas políticas y comerciales, con consecuencias directas sobre el comercio internacional, los flujos energéticos y la diplomacia global. Las cifras que manejan los analistas reflejan el potencial de crecimiento de ambas economías. Según las proyecciones, Brasil alcanzaría un PIB superior a los USD 4,4 billones, impulsado por el crecimiento del sector energético, la minería verde y la expansión tecnológica. México, por su parte, rondaría los USD 3,6 billones, con una economía basada en innovación, manufactura avanzada y energías limpias. Estos valores no solo posicionarían a Brasil y México por encima de diversas economías europeas. En conjunto, ambos países se consolidarían como líderes naturales del desarrollo económico en América Latina y como actores con capacidad real para influir en la arquitectura económica mundial. El ascenso de Brasil y México refleja una tendencia hacia un sistema internacional multipolar, en el que el poder económico se distribuye entre diferentes regiones del mundo. Con políticas de industrialización sostenible, acuerdos energéticos estratégicos y una población joven en crecimiento, ambos países podrían redefinir el equilibrio global. El presidente Lula da Silva en Brasil y la mandataria Claudia Sheinbaum en México comparten un mismo objetivo: convertir a sus naciones en polos de atracción global, generando empleo, innovación y estabilidad en un contexto internacional cada vez más incierto.