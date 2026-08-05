Un bosque infértil fue replantado a partir de las cáscaras de naranja.

Hace tres décadas, cubrir un terreno con miles de toneladas de residuos de naranja parecía la receta perfecta para provocar un desastre ambiental.

Lo sorprendente de esta historia real es que, cuando los científicos regresaron años después, el mayor problema no fue evaluar el experimento, sino encontrarlo: el paisaje había cambiado tanto que el cartel que marcaba la parcela había desaparecido bajo un bosque exuberante.

La historia arranca en 1997, cuando los ecólogos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs propusieron un acuerdo poco convencional en el Área de Conservación Guanacaste, en Costa Rica.

El pacto era sencillo. La empresa de zumos Del Oro donaría parte de sus terrenos al parque nacional y, a cambio, podría depositar las cáscaras y la pulpa sobrantes de sus naranjas sobre una antigua zona de pastos degradados, incapaz de regenerarse por sí sola.

Resultado del experimento.

En qué consistió el experimento de las cáscaras de naranja en Costa Rica

Durante apenas un año, alrededor de 1.000 camiones descargaron unas 12.000 toneladas de residuos sobre tres hectáreas de terreno prácticamente estéril.

El plan apenas tuvo tiempo de despegar. Una empresa rival, TicoFruit, denunció que aquellas montañas de residuos estaban contaminando un parque nacional y llevó el caso hasta el Tribunal Supremo de Costa Rica.

La justicia le dio la razón, el experimento fue cancelado y el lugar quedó abandonado. Durante quince años, nadie volvió a estudiar seriamente aquella parcela, convertida para muchos en un ejemplo de lo que nunca debía hacerse.

Los factores detrás del crecimiento del bosque. Freepik

Qué encontraron los científicos 16 años después

Todo cambió cuando el investigador Timothy Treuer decidió regresar en 2013 para comprobar qué había ocurrido con aquel “desierto”. Se encontró con una sorpresa inesperada: la parcela era tan distinta que apenas consiguió localizarla, porque la vegetación había engullido incluso el enorme cartel amarillo que señalaba el experimento junto a la carretera.

Donde antes había roca, hierba seca y suelo degradado, ahora había un bosque tan denso que abrirse paso requería atravesar muros de lianas y maleza.

Las mediciones posteriores confirmaron que la transformación no era una simple impresión visual: el suelo era mucho más rico en nutrientes, el dosel forestal se había cerrado, había aparecido una mayor diversidad de especies y la biomasa de los árboles había aumentado un 176 % respecto a una parcela vecina que nunca recibió residuos.

Por qué las cáscaras de naranja regeneraron el bosque

Los propios investigadores reconocen que todavía no saben con precisión qué mecanismo desencadenó una recuperación tan espectacular.

Su principal hipótesis es que las cáscaras enriquecieron un suelo extremadamente empobrecido mientras sofocaban las gramíneas invasoras que impedían crecer a los árboles jóvenes.

En apenas seis meses, aquellas montañas de cáscaras se habían convertido en un suelo negro y fértil, creando las condiciones para que el bosque tropical recuperara un terreno que llevaba años bloqueado ecológicamente.

Lo más probable, apuntan, es que la combinación de ambos procesos actuara como un catalizador que aceleró una regeneración que, de forma natural, habría necesitado mucho más tiempo.

¿Qué lección deja el caso sobre los residuos agrícolas?

En la actualidad, el caso se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos de restauración ecológica mediante residuos agrícolas.

Además de resolver parcialmente el problema de qué hacer con miles de toneladas de desechos orgánicos, el nuevo bosque comenzó a capturar carbono, recuperar biodiversidad y devolver la vida a un paisaje degradado sin recurrir a costosas plantaciones.

Los investigadores insisten, eso sí, en una advertencia. No se trata de arrojar residuos sin control sobre espacios protegidos, sino de diseñar experimentos cuidadosamente planificados que permitan convertir