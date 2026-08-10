El Gobierno, a través de Óscar López, salió a colocar paños fríos a la polémica que se suscitó en relación a la ubicación de la primera planta en Europa del mayor fabricante de China de vehículos eléctricos, SAIC Motor, cuya marca emblema es MG, y que comercializa más de 350.000 coches por año en el mercado del Viejo Continente.

Para contextualizar conviene recordar que el pasado 1 de junio, la empresa asiática comunicó la instalación de la factoría en Ferrol, Galicia, como estrategia para esquivar los altos aranceles, que ascienden al 45%, que la Unión Europea impuso a los coches chinos fabricados fuera de sus fronteras, y que amenazan con tomar una posición de mercado dominante.

Con todo, las alarmas se encendieron a primera hora de hoy cuando se supo de la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia (CNI) que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría la fábrica de SAIC Motor y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistemas militares estadounidenses.

Específicamente, lo que preocupó a los responsables de la seguridad nacional es que el emplazamiento previsto de la planta está a sólo cinco kilómetros del arsenal militar de Ferrol y de las instalaciones de Navantia, también consideradas estratégicas.

De acuerdo a la información que se filtró esta mañana, el Ministerio de Defensa teme que China emplee la cercanía de esta ubicación para espiar la actividad de la instalación de la Armada , que sirve de base a cinco fragatas y dos buques de aprovisionamiento, y del astillero, donde se construyen las fragatas F-100 y F-110, dotadas de tecnología estadounidense.

Más allá del movimiento de los buques, cuyo seguimiento no presenta mayores dificultades por el uso de satélites, a los técnicos de Defensa y espías les preocupa en grado sumo el riesgo de enfrentarse a una guerra electrónica y los ciberataques que esta cercanía pueden facilitar.

James Arbuckle

Así las cosas, tanto la Armada como Navantia aseguraron que trabajarán próximamente para mejorar la seguridad de sus instalaciones, aunque la cercanía de la fábrica, que tiene previsto abrir sus puertas en 2028, seguirá suscitando dudas en un momento crítico en las relaciones entre España y Estados Unidos.

¿Corrió peligro la inversión del fabricante chino?

Al tratarse de una inversión directa extranjera, la iniciativa de SAIC Motor, que contó con un fuerte apoyo por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, requiere para su puesta en marcha la aprobación del Consejo de Ministros. Y los temores de Defensa y del CNI a más de uno hicieron dudar de la decisión que finalmente tomará el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez.

Hasta ahora. Porque el delfín del presidente en la comunidad de Madrid, negó que el Gobierno pueda llegar a rechazarse esta inversión, y añadió que se están analizando todas las implicaciones que conlleva “y tomarán “as decisiones oportunas”.

Empeñado en matizar las sospechas de espionaje, que podrían echado a perder una inversión de 200 millones de euros, López recordó que si bien cualquier inversión de calado lleva aparejados este tipo de informes, “se pueden establecer una serie de condiciones para hacerla viable”.

López no duda en calificar a esta inversión “industrial” como importante para España y por tanto, “con toda normalidad se analizan y se tienen en cuenta los elementos económicos, industriales, de creación de empleo y también de seguridad nacional”.

Punto seguido añadió que “estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación”.

Una inversión de 200 millones de euros

Con una inversión de aproximadamente 200 millones de euros , la nueva planta constituye un importante hito en el compromiso a largo plazo de MG con el mercado europeo y en la aceleración de su estrategia “En Europa, para Europa”

Clément Choulot

La fábrica creará más de 2000 empleos en Europa, estableciendo un centro estratégico para la siguiente fase de crecimiento de MG. El inicio de la producción está previsto para 2028, con una capacidad anual de hasta 120.000 vehículos.

La inversión continuada de MG se apoya en el fuerte impulso que la marca mantiene en Europa. A principios de este año, la marca celebró la entrega de su vehículo número un millón en el mercado europeo.

Así pues, desde su regreso al Reino Unido en 2011, MG se convirtió en una de las marcas automovilísticas de más rápido crecimiento en el continente, respaldada por una red de más de 1300 concesionarios asociados en 34 mercados. Más recientemente, el grupo matriz de MG alcanzó la entrega de su vehículo número 100 millones a clientes en todo el mundo