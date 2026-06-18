La sorprendente aldea de montaña a solo 2 horas de Valencia: se encuentra a los pies de un espléndido castillo. (Fuente: Wikipedia).

En la comarca del Alto Maestrazgo, provincia de Castellón, se ubica Ares del Maestrat, un pequeño pueblo situado en la cima de un cerro rocoso y que se encuentra coronado por las ruinas del Castillo de Árabe.

Este enclave urbano presenta orígenes prehistóricos que perduran en las pinturas rupestres conservadas en la Cueva Remigia. Su legado musulmán, los conflictos bélicos y las diversas conquistas no han logrado derribarlo, ya que Ares del Maestrat ha resurgido en cada ocasión sobre las ruinas de las antiguas murallas.

La sorprendente aldea de montaña a solo 2 horas de Valencia: se encuentra a los pies de un espléndido castillo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué ver en Ares del Maestrat: lugares imprescindibles

La Oficina de Turismo de la Comunidad Valenciana brinda la posibilidad de realizar visitas guiadas por el casco histórico, que incluye la antigua cárcel, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y el Museu-Centro de interpretación de la Cova. Esas visitas pueden realizarse de lunes a domingo , de 10.30 a 12.00 horas , con reserva previa.

En el corazón del pueblo se sitúa Plaza Mayor. Desde este punto, es posible visitar la antigua lonja, que, según comunicados del Ayuntamiento, mantiene sus arcos góticos-mudéjares del siglo XIV.

El recorrido prosigue con la Iglesia Parroquial de la Asunción, una edificación de origen romano y fachada barroca, que ha sido catalogada como Bien de Relevancia Local.

Por sus características geográficas, Ares del Maestrat se presenta como un destino ideal para los entusiastas del senderismo. La cima del cerro rocoso, donde se hallan las ruinas del antiguo castillo, ofrece el lugar perfecto para contemplar la majestuosidad de la montaña.

Cuándo visitar Ares del Maestrat, el pueblo medieval escondido en el interior de Castellón

El municipio está rodeado de paisajes de montaña que forman parte de uno de los territorios menos alterados del este peninsular. Esta combinación de patrimonio histórico y naturaleza explica por qué el lugar se ha convertido en un destino cada vez más apreciado por los viajeros interesados en el turismo cultural y rural.

La sorprendente aldea de montaña a solo 2 horas de Valencia: se encuentra a los pies de un espléndido castillo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Puede visitarse durante todo el año, aunque muchos viajeros prefieren la primavera y el otoño, cuando el clima es más suave y el paisaje de montaña ofrece mejores condiciones para recorrer sus rutas.

Durante estas estaciones, el entorno del Alt Maestrat muestra algunos de los paisajes más atractivos del interior de Castellón, lo que convierte a Ares del Maestrat en un destino ideal para combinar turismo cultural, naturaleza y senderismo en una misma visita.