Se aproxima una tormenta negra: el cielo se parte en dos y activan alertas por lluvias y granizo

Las precipitaciones afectarán especialmente a zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra y sectores montañosos del noreste. Los meteorólogos advierten que algunas tormentas podrán desarrollarse con intensidad suficiente para dejar acumulaciones importantes de agua en poco tiempo y episodios de viento muy fuerte.

Al mismo tiempo, el calor continuará ganando protagonismo. En amplias zonas del sur y del este peninsular los termómetros volverán a situarse por encima de los 35 grados, mientras que los valles del Guadalquivir y del Guadiana podrían acercarse a los 40 grados durante las horas centrales del día.

Se aproxima una tormenta negra: el cielo se parte en dos y activan alertas por lluvias y granizo

¿Qué comunidades están bajo aviso por lluvias y tormentas?

La Aemet ha activado avisos amarillos por precipitaciones en Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja debido al riesgo de tormentas localmente intensas.

En Castilla y León y La Rioja se prevén chubascos que podrían alcanzar intensidad fuerte, especialmente durante la tarde. En Cantabria y el País Vasco, además de la lluvia, existe riesgo de granizo y de rachas de viento asociadas a las tormentas.

También habrá probabilidad de fenómenos tormentosos en Navarra, Aragón, Madrid, Andalucía oriental y sectores de La Mancha. En algunas de estas áreas las células tormentosas podrían formarse de manera rápida y dejar condiciones adversas en pocos minutos.

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¿Dónde hará más calor este viernes?

Mientras las tormentas se concentran en el interior, el calor seguirá siendo protagonista en buena parte del país. Las máximas alcanzarán entre 35 y 36 grados en numerosas zonas del cuadrante suroeste y en Mallorca.

Los valores más elevados se registrarán en el noreste peninsular, donde se esperan entre 36 y 38 grados, mientras que en los valles del Guadiana y del Guadalquivir los termómetros podrían situarse entre 38 y 39 grados. En algunos puntos del valle del Guadalquivir incluso se rozarán los 40 grados.