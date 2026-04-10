Galicia se prepara para un episodio meteorológico de alto impacto que obligará a reforzar las medidas de seguridad en toda su franja costera. Las autoridades autonómicas confirmaron la activación de la alerta naranja desde este sábado ante la previsión de un fuerte temporal marítimo que se extenderá durante varios días. El fenómeno se enmarca en un cambio brusco del tiempo en España, que pasará en cuestión de horas de temperaturas cercanas al verano a un escenario invernal con frío intenso, lluvias persistentes, viento y la llegada inesperada de nieve en pleno mes de abril. El aviso alcanza a toda la costa gallega por la entrada de mar combinada del noroeste, con olas que podrían alcanzar los seis metros de altura. Frente a este escenario, la Xunta decidió suspender todas las actividades deportivas en el mar y reforzó las recomendaciones para evitar zonas de riesgo como diques, puertos y paseos marítimos. El operativo de prevención incluye la coordinación con municipios, servicios de emergencia y entidades náuticas, mientras se insiste en asegurar embarcaciones y limitar la actividad en la costa durante las horas más críticas del temporal. El cambio meteorológico será abrupto y poco habitual para esta época del año. El viernes todavía mostrará temperaturas elevadas, con registros cercanos a los 30 grados en varias ciudades, lo que dejará un ambiente cálido y atípico para abril. A partir del sábado, un frente frío avanzará desde el oeste y provocará lluvias generalizadas, tormentas en el sur y un desplome térmico inmediato. La entrada de aire frío hará caer las temperaturas más de 15 grados en pocas horas, con viento intenso que acentuará la sensación térmica. El domingo consolidará este escenario invernal y dará continuidad a un período de inestabilidad que se extenderá durante varios días. Muchas ciudades pasarán de máximas superiores a los 25 grados a valores que apenas alcanzarán los 10, lo que marcará un contraste térmico muy fuerte en pocas horas. La irrupción de una masa de aire frío provocará un descenso inusual de la cota de nieve, que se situará entre los 700 y 800 metros en el norte y el centro peninsular. Este fenómeno permitirá ver nevadas en zonas donde no son habituales en esta época del año. Las áreas montañosas concentrarán las mayores acumulaciones, aunque el impacto podría extenderse a regiones medias, lo que aumenta la atención de las autoridades y los servicios meteorológicos. La combinación de lluvia persistente, viento y nieve configura un escenario plenamente invernal. Además, se esperan heladas débiles en sectores de la meseta norte y regiones elevadas, un factor que genera preocupación en el ámbito agrícola por posibles daños en cultivos en desarrollo. A pesar de la intensidad del episodio, desde el inicio de la próxima semana comenzará una mejora progresiva con temperaturas en ascenso y condiciones más estables hacia los días siguientes.