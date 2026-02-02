Se despide Airbnb: el Gobierno ordena bajar 86.000 pisos turísticos y los propietarios no podrán alquilar sus propiedades

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pidió retirar de las plataformas digitales 86.275 pisos turísticos ilegales y de temporada en toda España. La medida apunta a anuncios que no cumplen los requisitos legales vigentes.

Según informó el organismo, se trata de viviendas que “han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos”. Pese a ello, seguían publicitadas.

La notificación obliga a las plataformas a eliminar los anuncios de forma inmediata. El Ministerio remarcó que estos inmuebles “se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez”.

Adiós Airbnb: cambian las normas y los propietarios ya no podrán alquilar su vivienda a turistas sin el permiso de los vecinos (foto: archivo).

Dónde se concentran los pisos turísticos ilegales

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el ranking de pisos turísticos ilegales con 21.872 solicitudes de registro revocadas. Es la cifra más alta del país.

Le siguen la Comunidad Valenciana con 14.387, Canarias con 13.726, Cataluña con 13.350 y la Comunidad de Madrid con 5.893 solicitudes denegadas.

El Ministerio destacó que el volumen refleja el peso del alquiler turístico y la presión sobre el mercado residencial en estas regiones.

Las ciudades más afectadas por la retirada de anuncios

A nivel municipal, Madrid encabeza la lista con 5.344 solicitudes revocadas para uso turístico. Barcelona aparece en segundo lugar con 5.005 denegadas.

Detrás se ubican Marbella (2.993), Sevilla (2.659), Valencia (1.874) y Málaga (1.845). También figuran Torrevieja, San Bartolomé de Tirajana, Adeje y Arona.

El Ministerio subrayó especialmente el caso de Málaga, ya que “incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas”.

Alquiler turístico vs alquiler de temporada

De las 412.253 solicitudes de registro presentadas, 320.620 corresponden al alquiler turístico. Esto representa el 78 % del total.

Las 91.608 solicitudes restantes, equivalentes al 22 %, pertenecen al alquiler de temporada. Esta modalidad creció con fuerza en algunas regiones.

El Ministerio señaló la “anomalía” de la Comunidad de Madrid, donde el 83 % de las solicitudes se vinculan a vivienda de temporada, con 21.978 pedidos.

Qué cambió desde julio y por qué impacta ahora

Desde julio es obligatorio contar con un código oficial para comercializar alquileres de corta duración. El código lo otorgan los Registradores de la Propiedad.

Ese registro se comparte con las plataformas mediante la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Sin ese paso, el anuncio es ilegal.

Con esta exigencia, el Gobierno busca reducir los pisos turísticos ilegales, ordenar el mercado y aliviar la presión sobre el acceso a la vivienda.