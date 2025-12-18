Se despiden las batidoras tradicionales: Lidl presenta un nuevo electrodoméstico que mezcla, bate y amasa por menos de 12 euros.

Lidl ha presentado en España la nueva batidora amasadora Silvercrest de 300 W, un pequeño electrodoméstico que promete reemplazar a las batidoras convencionales gracias a su versatilidad para preparar desde masas de pan hasta cremas y postres caseros.

Con un diseño compacto y ergonómico, esta batidora se convierte en una opción ideal para quienes buscan practicidad en la cocina sin gastar demasiado. Por menos de 12 euros, el dispositivo ofrece múltiples funciones y accesorios que facilitan tanto la preparación como la limpieza.

¿Cómo funciona la batidora amasadora Silvercrest?

La batidora amasadora Silvercrest 300 W está diseñada para mezclar, batir y amasar diferentes tipos de ingredientes con un rendimiento potente y estable.

Su motor de 300 vatios y sus cinco niveles de velocidad -más un modo turbo- permiten adaptar la potencia según el tipo de receta. Además, cuenta con un botón de expulsión rápida que facilita el cambio entre las varillas batidoras y amasadoras.

El nuevo electrodoméstico de Lidl mezcla, bate y amasa por menos de 12 euros. Lidl

Características principales del producto

Potencia: 300 W

Velocidades: 5 niveles + botón turbo

Materiales: unidad y control de ABS; varillas y ganchos de acero inoxidable

Peso: aproximadamente 910 g

Mantenimiento: las varillas pueden lavarse en lavavajillas

Ergonomía: asa cómoda y segura para un uso prolongado

Dimensiones

Cuerpo principal: 20,1 x 8,64 x 15,3 cm

Batidor: 22 cm

Gancho amasador: 22 cm

Accesorios incluidos

2 varillas batidoras

2 varillas amasadoras de acero inoxidable

10 recetas

La nueva batidora de Lidl mezcla, bate y amasa por menos de 12 euros. Lidl

¿Cómo comprar la batidora amasadora de Lidl?

La batidora amasadora Silvercrest 300 W tiene un precio de 11,99 euros y actualmente se encuentra disponible a la venta solo en tiendas físicas de Lidl.

Con esta nueva oferta, Lidl reafirma su compromiso con ofrecer productos de cocina accesibles y funcionales, pensados para facilitar las tareas cotidianas sin renunciar a la calidad.