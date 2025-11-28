Esta fragancia se encuentra disponible en tiendas físicas de Zara y también a través de su web oficial.(Fuente: Shutterstock)

Una veintena de trabajadores de Inditex se concentró frente a una tienda de Zara en París. La protesta ocurrió bajo la lluvia y a pocos metros del Ayuntamiento. Los empleados pidieron una prima asociada a los beneficios del grupo español.

Los manifestantes llevaron chalecos de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC). También exhibieron pancartas y utilizaron altavoces ante los clientes de la tienda. La convocatoria puso en foco el malestar por el reparto actual de beneficios.

“Protestamos para que haya un reparto de los beneficios que sea equitativo y, sobre todo, para el conjunto de los empleados del grupo Inditex que tiene beneficios récord”, afirmó Imed, representante sindical de la CFTC.

Los motivos detras de este insolito pedido

El sindicalista sostuvo que la prima reclamada es “ampliamente merecida cuando se ve las ventajas que tienen los accionistas y la dirección en términos de remuneración”. La demanda surgió tras los resultados económicos más altos del grupo español.

Imed explicó que no buscan una cifra elevada y que su posición es moderada. “Esperamos sólo un gesto de la empresa”, expresó ante EFE durante la manifestación.

La protesta destacó la diferencia entre el crecimiento de los beneficios y la falta de mejoras para los trabajadores. Este contraste alimentó el reclamo de un reparto más equitativo dentro de la compañía.

El rol de Amancio Ortega en esta huelga y el vínculo con los empleados

El representante sindical hizo referencia al fundador del grupo textil. Aseguró que siente “un profundo respeto” por Amancio Ortega y valoró su relación histórica con el personal. “Siempre ha considerado que sus empleados, sean los de las tiendas o los de las fábricas, son la base esencial para la evolución del grupo Inditex”, señaló.

Por eso pidió que vuelva a demostrar ese reconocimiento con un gesto concreto. La reivindicación está enfocada en los empleados de tiendas y en el personal operativo del grupo en Francia. Inditex cuenta con más de 240 tiendas y 11.000 empleados en el país. La protesta, aunque pequeña, busca impacto nacional.