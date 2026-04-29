El interés por los suplementos alimentarios volvió a crecer y el magnesio se ubicó entre los más consultados. Este mineral esencial participa en funciones clave del organismo y su consumo genera cada vez más debate en redes sociales y ámbitos médicos. En ese contexto, el cardiólogo Aurelio Rojas difundió una serie de recomendaciones donde detalla beneficios, tipos de magnesio y dosis adecuadas. Sus afirmaciones despertaron interés por su vínculo con el bienestar general y la salud metabólica. El especialista sostiene que el magnesio cumple un rol relevante en la función muscular y el sistema nervioso. Además, indica que puede influir en variables como la presión arterial y los niveles de glucosa, lo que lo posiciona como un complemento a considerar en ciertos perfiles. Rojas afirma que este mineral puede favorecer el rendimiento físico y contribuir al desarrollo muscular. También señala un posible impacto positivo en la salud cardiovascular al colaborar en la reducción de la presión arterial y mejorar el control del azúcar en sangre. El especialista descarta algunos mitos habituales sobre su consumo. Según explica, el magnesio no provoca retención de líquidos ni genera daño renal en personas sanas. A esto suma un posible efecto antiinflamatorio y su capacidad para ayudar a reducir el colesterol. Otro de los puntos destacados es su impacto en la salud ósea. El cardiólogo asegura que resulta especialmente útil en mujeres durante la menopausia y en casos de osteoporosis, ya que contribuye a mejorar la densidad de los huesos. En relación con la suplementación, Rojas recomienda priorizar formas como el magnesio bisglicinato o el citrato, que presentan mejor absorción. También establece una dosis orientativa de entre 200 y 400 miligramos diarios, repartidos en una o dos tomas. El momento de consumo también aparece como un factor relevante. El especialista sugiere ingerirlo con las comidas o durante la noche, debido a su potencial efecto sobre la relajación y el descanso. Finalmente, identifica a los grupos que podrían beneficiarse más de este aporte. Entre ellos menciona a personas mayores de 50 años, mujeres en menopausia, pacientes con estrés crónico, diabetes o dietas deficientes en alimentos ricos en magnesio, como vegetales, frutos secos y cereales integrales.