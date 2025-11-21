Se despide la cadena de moda más querida del país: más de 130 tiendas cerraron la persiana en todo el mundo.

El gigante español de la moda, Inditex, se encuentra inmerso en una transformación significativa que redefine su modelo de negocio. En este contexto, su marca insignia, Zara, es la más afectada por este cambio estratégico que integra digitalización, sostenibilidad y el cierre de tiendas Zara en diversos países.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2025, el grupo llevó a cabo el cierre neto de 136 tiendas en todo el mundo, en consonancia con su plan de optimización. “Estamos consolidando una red comercial más eficiente y sostenible”, afirmaron fuentes de la compañía liderada por Amancio Ortega. España, Italia y Francia fueron algunos de los países más impactados por esta reestructuración.

Fuente: narrativas-spin-es

En un entorno cada vez más competitivo, donde plataformas como Shein, Amazon o Zalando establecen un nuevo estándar, tiendas como Zara deben reevaluar su estrategia. La moda ya no se mide únicamente en metros cuadrados, sino en la capacidad de conectar con el cliente y satisfacer sus necesidades.

El movimiento busca concentrar operaciones en espacios más grandes y tecnológicos, al tiempo que potencia su canal online.

Razones del cierre de tiendas Zara por Inditex en 2025

El cierre de 52 tiendas Zara forma parte de una estrategia que busca “unificar la experiencia física y digital”. Inditex tiene como objetivo ofrecer espacios más amplios, equipados con tecnología RFID y probadores inteligentes, además de implementar un sistema logístico más eficiente.

La razón detrás del cierre de tantas ubicaciones, según la empresa, es aumentar la rentabilidad por metro cuadrado y disminuir su huella ambiental.

Además, el grupo prevé fortalecer su presencia en línea, que en 2024 ya representaba más del 30% de sus ventas totales. Este enfoque híbrido, que combina tiendas experienciales y comercio electrónico, está guiando la expansión de la firma hacia nuevos formatos de consumo. La decisión ha tenido un impacto significativo en las cifras del primer trimestre de 2025.

Fuente: narrativas-spin-es

A pesar de los cierres, Inditex aumentó su beneficio neto en un 12%, impulsado por la reducción de costes fijos y el crecimiento del comercio electrónico.

“La transformación está generando resultados positivos más rápido de lo previsto”, afirmaron desde el grupo. Los analistas destacan que esta estrategia consolida el liderazgo global de Inditex, a pesar del cierre de 136 tiendas de sus marcas en todo el mundo, frente a competidores como H&M y Uniqlo, quienes también están rediseñando su estructura comercial.

Oysho con 34 cierres, Zara Home con 21, Massimo Dutti con 20, Stradivarius con 10 y Bershka con 1. La excepción fue Pull&Bear, que sumó dos nuevas aperturas.

Guía para cobrar el dividendo de Inditex en 2025

Inditex reafirma su compromiso con la retribución a los accionistas y ha anunciado el pago del dividendo complementario 2025.

A continuación, se detalla el procedimiento para su cobro:

Verifique su posición accionaria: acceda a su cuenta en el bróker o entidad bancaria donde posea acciones de Inditex. Consulte la fecha de corte: únicamente recibirán el dividendo aquellos que mantengan acciones antes de la record date (fecha límite de registro) establecida por la compañía. Revise el calendario de pago: conforme al anuncio oficial, el dividendo se abonará en dos tramos a lo largo del año 2025. Compruebe el ingreso en su cuenta: el pago se depositará automáticamente en la cuenta asociada al bróker o entidad custodio. Este proceso no requiere trámites adicionales para los accionistas minoristas, salvo la verificación de la recepción del ingreso.

Zara del futuro: tiendas innovadoras y de mayor tamaño

El futuro de Zara se enfocará en el desarrollo de tiendas de nueva generación: espacios amplios, sostenibles y completamente digitalizados. Inditex tiene la intención de reducir la cantidad de tiendas, pero aumentar su tamaño y equiparlas con tecnología avanzada. Estas incluirán sistemas de inteligencia artificial para la gestión del stock y pagos automatizados.

El caso de Zara es emblemático: 52 cierres en España, un flagship en proceso en Zaragoza y la incorporación de cafeterías, toboganes o áreas de hogar en tiendas renovadas. La cuestión ya no es cuántas tiendas posee una marca, sino cómo se distingue en un mercado saturado. En palabras de Marta Ortega, presidenta del grupo: “Queremos que cada tienda sea un espacio inspirador donde la moda, la tecnología y la sostenibilidad convivan de manera natural”.