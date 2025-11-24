La corona española tiene raíces que se remontan a la Edad Media. Por su larga trayectoria, está claro que ha dejado una huella imborrable en el país a través de apellidos que han pasado de generación en generación.
Aunque los privilegios nobiliarios se eliminaron hace décadas, los escudos de armas de condes, duques y marqueses siguen presentes en la sociedad actual. Esto se refleja en los apellidos que aún perduran en España, muchos de los cuales tienen una conexión directa con estos antiguos linajes.
En este sentido, Aragón ha protagonizado momentos clave en la historia de la monarquía española. Desde la época de los Reyes Católicos hasta los monarcas del antiguo Reino de Aragón, la huella de la nobleza perdura no solo en sus costumbres, sino también en muchos apellidos que siguen vivos hoy.
Si tienes alguno de estos 10 apellidos, podrías descender de la realeza
La monarquía ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de la identidad histórica de Aragón. A través de los siglos, apellidos ligados a la realeza han perdurado, a veces con variantes o transformaciones, pero siempre portadores de un legado significativo.
Por ello, si tienes alguno de estos apellidos, puede que en tu árbol genealógico haya rastros de sangre azul.
- Fernando/Fernández: Derivado del nombre de reyes como Fernando II de Aragón (Fernando el Católico), este apellido significa “hombre audaz o pacífico”.
- Alfonso/Alonso: Asociado con reyes como Alfonso I el Batallador, este apellido tiene raíces profundas en la monarquía de Aragón. Su significado alude a “preparado para el combate”.
- Borja: Este apellido tiene origen en la nobleza aragonesa y está vinculado a una de las familias más ilustres de la historia: los Borja (Borgia en Italia). Figuras como el papa Alejandro VI resaltan el impacto de este linaje.
- Rey/Reina: Apellidos poco comunes pero claramente ligados a la monarquía. Podrían haber sido adoptados por familias relacionadas con la corte.
- Infante: Derivado de la denominación de los hijos menores de los monarcas, este apellido refleja conexiones con príncipes no reinantes.
- Mendoza: Vinculado a la alta nobleza y relacionado con los Reyes Católicos, este apellido tiene un linaje distinguido.
- Ramírez: Ligado a nombres como Ramiro I de Aragón, uno de los primeros reyes del reino, este apellido combina “sabio” y “famoso” en su significado.
- Gómez: Este apellido significa “hombre de guerra” y ha sido común entre familias influyentes de la época.
- Beltrán: Asociado con la nobleza aragonesa, este apellido refleja fuerza y distinción.
- Urraca: Aunque más asociado a Castilla y León, este nombre también tiene relevancia en Aragón por su conexión con figuras como la reina Urraca, madre de Alfonso VII.