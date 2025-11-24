Si llevas alguno de estos 10 apellidos, podrías descender de la realeza.

La corona española tiene raíces que se remontan a la Edad Media. Por su larga trayectoria, está claro que ha dejado una huella imborrable en el país a través de apellidos que han pasado de generación en generación.

Aunque los privilegios nobiliarios se eliminaron hace décadas, los escudos de armas de condes, duques y marqueses siguen presentes en la sociedad actual. Esto se refleja en los apellidos que aún perduran en España, muchos de los cuales tienen una conexión directa con estos antiguos linajes.

Si encuentras tu apellido dentro de esta extensa lista, puede que provengan de la monarquía española.

En este sentido, Aragón ha protagonizado momentos clave en la historia de la monarquía española. Desde la época de los Reyes Católicos hasta los monarcas del antiguo Reino de Aragón, la huella de la nobleza perdura no solo en sus costumbres, sino también en muchos apellidos que siguen vivos hoy.

La monarquía ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de la identidad histórica de Aragón. A través de los siglos, apellidos ligados a la realeza han perdurado, a veces con variantes o transformaciones, pero siempre portadores de un legado significativo.

Por ello, si tienes alguno de estos apellidos, puede que en tu árbol genealógico haya rastros de sangre azul.