Una fuerte tormenta con granizo se aproxima y golpeará a varios estados: cuáles son las zonas con lluvias intensas. Imagen: archivo.

La fuerte tormenta marcará este viernes el tiempo en amplias zonas del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte por lluvias intensas, nevadas y heladas, con varias zonas de alerta activadas.

La tormenta afectará sobre todo al noreste peninsular, Baleares y áreas de montaña, con impacto desigual en las provincias del país.

Según la AEMET, las precipitaciones serán persistentes en Cataluña y episodios adversos en el Mediterráneo. También se esperan ráfagas de viento, nieve y bancos de niebla, lo que mantiene la alerta en distintos puntos.

LOGROÑO, 22/12/2025.- Un hombre retira el hielo del cristal de su coche para poder iniciar la jornada, este lunes en Logroño. Las nevadas, las fuertes lluvias, el oleaje y las bajas temperaturas han justificado hoy la activación de avisos meteorológicos en ocho comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, País Vasco y Canarias) y en la ciudad de Melilla. EFE/Fernando Díaz Fuente: EFE FERNANDO DIAZ

Dónde lloverá en el país con la fuerte tormenta

La fuerte tormenta concentrará las lluvias intensas en el tercio nordeste peninsular, según la AEMET. El este de Cataluña será la zona más afectada, con precipitaciones persistentes, tormentas ocasionales y acumulados relevantes en pocas horas. Este episodio mantiene la alerta activa en varias provincias del país.

Baleares también quedará bajo la influencia de la fuerte tormenta, con chubascos localmente fuertes, especialmente en Menorca. En el entorno del cabo de la Nao, en Alicante, se esperan precipitaciones destacadas durante la primera parte del día, con posibles episodios de granizo.

En el resto de las provincias del país, las lluvias aparecerán de forma más dispersa. Galicia registrará chubascos débiles al inicio de la jornada, mientras que en Melilla y zonas del centro peninsular no se descartan precipitaciones puntuales. En Canarias, las lluvias serán débiles y aisladas.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

La alerta meteorológica por la fuerte tormenta afecta a varias comunidades, con avisos principalmente por frío, viento, oleaje y lluvias intensas. La AEMET activó avisos amarillos por bajas temperaturas en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad de Madrid.

En Cataluña, la situación es más adversa. La alerta naranja está activa por fuerte oleaje en el Ampurdán, mientras que persisten avisos amarillos por lluvias intensas, nevadas y riesgo de aludes en zonas del Pirineo de Girona. La fuerte tormenta incrementa el riesgo en áreas costeras y de montaña.

El mapa de zonas de alerta se completa con avisos amarillos en la Comunidad Valenciana por viento fuerte y oleaje, con olas que pueden alcanzar los tres metros. Estas condiciones adversas pueden provocar complicaciones en el tráfico y actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

La fuerte tormenta dejará un escenario muy desigual según la región. La AEMET prevé lluvias, nieve, heladas y viento en buena parte de las provincias del país, con especial incidencia en el norte y el este peninsular.

Punteo del clima por comunidad autónoma: