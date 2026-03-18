La borrasca Therese marca este miércoles 18 de marzo el tiempo en España con dos escenarios bien diferenciados: un episodio de mayor intensidad en Canarias y una situación de inestabilidad más acotada en puntos del oeste y del sur peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa el foco en el archipiélago, donde prevé un temporal de lluvia, viento y mala mar, mientras que en la Península espera chubascos ocasionales en Andalucía occidental, Extremadura y algunas zonas del extremo occidental. En contraste, buena parte del resto del país mantiene una jornada más estable, con cielos poco nubosos en amplias áreas de la Península y Baleares, aunque con bancos de niebla matinales en algunas regiones y un descenso de las máximas en gran parte del territorio peninsular. La evolución de Therese confirma además que su influencia avanzará del suroeste al nordeste, con un impacto mucho más severo en las islas que en el territorio peninsular. En Canarias, los avisos activos responden a rachas intensas y a un estado del mar adverso, un cuadro que convierte al archipiélago en la zona más expuesta del día. Canarias concentra la situación más delicada de la jornada. La AEMET advierte de lluvias prácticamente generalizadas, viento intenso de componente oeste y oleaje, con posibilidad de precipitaciones localmente fuertes en el norte de las islas de mayor relieve. En la Península, el frente asociado a Therese pierde fuerza, aunque sí deja señales claras en Andalucía occidental, Extremadura y áreas del entorno de Alborán. En esas zonas se esperan precipitaciones débiles o moderadas, con opción de alguna tormenta aislada, mientras el resto del país conserva una situación mucho más tranquila. La diferencia territorial resulta clave para entender el episodio. No se trata de un temporal generalizado en toda España, sino de una borrasca que castiga con dureza a Canarias y reparte efectos más limitados en el oeste y sur peninsular. Ese contraste también se refleja en los avisos meteorológicos, que este miércoles se concentran sobre todo en el archipiélago. Andalucía aparece entre las comunidades con más opciones de notar la inestabilidad fuera de Canarias. La previsión oficial recoge intervalos nubosos y precipitaciones en la mitad occidental, con menor probabilidad e intensidad hacia el resto de la comunidad. A eso se suma viento moderado en el litoral y temperaturas máximas sin grandes cambios o en descenso. Extremadura también figura entre las autonomías con tiempo más revuelto, con intervalos nubosos, probables precipitaciones dispersas en el oeste y opción de alguna tormenta. Galicia y Castilla y León, sobre todo en su sector occidental o suroccidental, quedan bajo un escenario menos intenso, aunque con posibilidad de lluvias débiles o chubascos aislados. En cambio, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y buena parte del noreste peninsular afrontan una jornada más estable, con nubes en algunos momentos, descenso térmico en varias zonas y ausencia de fenómenos relevantes en la mayor parte del día. Cataluña y el Pirineo oriental podrían registrar chubascos débiles muy localizados, pero sin el nivel de afección previsto en Canarias.