Se aproxima la tormenta del siglo este jueves 10 de septiembre: lluvias y fuertes ráfagas de viento en Andalucía y Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves 10 de septiembre una jornada marcada por la inestabilidad en varias zonas de España, con chubascos y tormentas que podrían ser fuertes en el sureste peninsular. Andalucía y Canarias también estarán condicionadas por cambios en el tiempo, aunque con diferencias según la zona.

En Andalucía, los cielos estarán más nubosos y se esperan chubascos en buena parte de la comunidad, con tormentas durante la madrugada en el extremo oriental. En Canarias, predominarán los intervalos nubosos en las vertientes norte, con posibilidad de lloviznas, descenso de las temperaturas y viento moderado con intervalos de fuerte.

Tormentas y chubascos afectan al este de Andalucía durante la madrugada

La previsión para Andalucía apunta a cielos poco nubosos con intervalos de nubes en la vertiente atlántica, mientras que en el resto de la comunidad predominarán los cielos nubosos y los chubascos.

Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas durante la madrugada en el extremo oriental, por lo que las zonas más próximas al Mediterráneo serán las que concentren una mayor inestabilidad durante las primeras horas del jueves.

Las temperaturas mínimas descenderán o permanecerán sin grandes cambios, mientras que las máximas se mantendrán estables en buena parte de Andalucía. Sin embargo, en la vertiente mediterránea se espera un descenso que podrá ser localmente notable.

Respecto al viento, será flojo en buena parte del territorio, aunque habrá intervalos de moderado desde el mediodía. En el litoral mediterráneo soplará entre flojo y moderado.

Se aproxima la tormenta del siglo este jueves 10 de septiembre: lluvias y fuertes ráfagas de viento en Andalucía y Canarias. (Fuente: Shutterstock).

Canarias tendrá nubes, posibles lloviznas y temperaturas a la baja

En el archipiélago canario, la situación será diferente. Lanzarote y Fuerteventura permanecerán despejadas en general, aunque durante la madrugada podrán aparecer intervalos nubosos en las zonas del norte.

En el resto de las islas predominarán los cielos poco nubosos, pero las vertientes norte tendrán intervalos de nubes y una baja probabilidad de lloviznas. Además, Aemet prevé calima en altura.

Las temperaturas mínimas descenderán y las máximas bajarán de forma moderada en el interior, mientras que en las costas los cambios serán menores. A pesar del descenso térmico, todavía se alcanzarán 30 °C en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura y en medianías del sur y oeste de Gran Canaria.

El viento será moderado, con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste de las islas montañosas. En esos puntos existe una baja probabilidad de rachas muy fuertes. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será fuerte y podrá registrar rachas ocasionalmente muy fuertes.

Se aproxima la tormenta del siglo este jueves 10 de septiembre: lluvias y fuertes ráfagas de viento en Andalucía y Canarias. (Fuente: Shutterstock).

El sureste concentra los avisos por lluvias y tormentas más intensas

Aunque Andalucía y Canarias estarán entre las zonas a seguir durante la jornada, la previsión de Aemet sitúa el principal episodio de tormentas fuertes o muy fuertes en el sureste peninsular y Baleares, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del jueves.

Almería, Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana y las islas Pitiusas podrán registrar chubascos fuertes, incluso localmente muy fuertes. En la Comunidad Valenciana, además, existe la posibilidad de granizo grande y rachas fuertes de viento en el litoral de la mitad sur.

En conjunto, las temperaturas máximas descenderán de forma notable en el Alborán, el sureste peninsular y Baleares, mientras que subirán en buena parte de la mitad norte de España. Las mínimas también bajarán en la mayor parte de la Península.