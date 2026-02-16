Las lluvias en España serán persistentes este lunes en el Cantábrico oriental, Galicia y la cara norte del Pirineo, continuarán las rachas muy fuertes de viento en amplias zonas del tercio oriental peninsular y las temperaturas experimentarán un en ascenso notable en gran parte del país. Un frente estacionario dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el tercio norte peninsular, exceptuando en el extremo nordeste con intervalos nubosos sin esperar precipitaciones; los mayores acumulados se darán en Galicia, mitad oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo, donde es probable que sean persistentes. Según EFE, habrá predominio de cielos muy nubosos en el resto de la vertiente atlántica, con posibilidad de alguna precipitación ocasional en la meseta Norte o entornos de montaña del centro y sur, quedando únicamente el extremo sur peninsular y las regiones mediterráneas, incluyendo Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Asimismo, nevará en Pirineos por encima de 1800/2000 metros bajando la cota a 1500 metros al final, y cielos despejados en Canarias. Se esperan bancos de niebla en Galicia y montañas de la vertiente atlántica, también posibles la meseta Sur, con brumas frontales en amplias zonas del extremo norte peninsular. También se espera calima en Canarias con probables concentraciones significativas en especial en el sur de las islas. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, notablemente en Canarias y exceptuando el Cantábrico oriental en descenso y el valle del Guadalquivir con pocos cambios; las mínimas en aumento generalizado, notable en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y localmente en la meseta Sur; las heladas débiles estarán restringidas a cotas altas del Pirineo. En cuanto al viento, soplará de componente oeste en la Península y Baleares; será moderado en la mitad norte, tercio oriental y Baleares y flojo en el resto, aunque con intervalos más intensos por la tarde. Alcanzará intensidad fuerte en el Cantábrico, tendiendo a amainar, e intervalos de fuerte en áreas mediterráneas. También se darán rachas muy fuertes en buena parte del tercio oriental peninsular, pudiendo afectar a zonas de Alborán, Baleares, área cantábrica y zonas altas del centro; y alisio moderado en Canarias rolando a este y sureste en general flojo.