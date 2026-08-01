El tiempo en España dará un ligero giro este domingo. Tras varios días marcados por el calor intenso, la AEMET prevé la llegada de tormentas fuertes en varias provincias y un descenso de las temperaturas en numerosas zonas del país, aunque los valores seguirán siendo elevados en buena parte del territorio.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el ambiente continuará siendo estable en la mayor parte de España, pero el desarrollo de nubosidad de evolución durante la tarde favorecerá la aparición de chubascos y tormentas, algunas acompañadas de granizo y con intensidad localmente fuerte.

Pese a este cambio, el calor no desaparecerá por completo. Los termómetros seguirán superando los 35 ºC en amplias zonas del país e incluso podrían rozar los 40 ºC en algunos puntos del sureste peninsular, el valle del Ebro, Alborán y Gran Canaria.

AEMET avisa por tormentas fuertes: estas son las provincias con mayor riesgo

La principal novedad del pronóstico será la aparición de tormentas fuertes durante la tarde en el nordeste peninsular.

La AEMET prevé chubascos y tormentas localmente fuertes, que incluso podrán ir acompañados de granizo, especialmente en el Pirineo oriental, el entorno del bajo Ebro, así como en distintas zonas de Aragón y Cataluña.

En Aragón, el cielo permanecerá poco nuboso durante gran parte del día, aunque la nubosidad de evolución dará paso a tormentas que podrán ser localmente intensas. Además, el viento podría ganar fuerza de forma ocasional en la depresión del Ebro.

En Cataluña también se esperan chubascos aislados que podrán adquirir intensidad y venir acompañados de tormenta, sobre todo en áreas del interior y del Pirineo.

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Bajan las temperaturas en varias comunidades, aunque el calor seguirá siendo intenso

El cambio de tiempo también llegará acompañado de un descenso de las temperaturas en distintas regiones.

Las máximas bajarán en la vertiente atlántica, con un descenso que podrá ser notable en Cádiz y el oeste de Galicia, mientras que Extremadura también registrará un alivio térmico, especialmente en la mitad sur.

En la Comunidad de Madrid se espera una ligera bajada de las máximas, aunque todavía se alcanzarán los 36 ºC en buena parte de la región. Castilla y León también registrará temperaturas estables o con ligeras variaciones.

Sin embargo, el descenso térmico no será generalizado. La AEMET prevé aumentos de temperatura en el Cantábrico, el alto y medio Ebro, Canarias y buena parte del litoral mediterráneo.

Estas comunidades seguirán superando los 35 grados pese al cambio de tiempo

Aunque las tormentas ganarán protagonismo en algunas zonas, el calor continuará siendo muy intenso en gran parte de España.

La AEMET prevé que se superen los 35 ºC en amplias zonas del territorio nacional, salvo en el tercio noroeste peninsular. Incluso podrán alcanzarse 40 ºC en puntos de Gran Canaria, el sureste peninsular, el entorno de Alborán y el valle del Ebro.

En Castilla-La Mancha los termómetros podrán llegar a los 39 ºC en el Campo de Hellín y el Corredor de Almansa.

Navarra alcanzará hasta 36 ºC en la Ribera y el centro de la comunidad, mientras que en el interior de la Comunidad Valenciana seguirán registrándose temperaturas significativamente elevadas.

Canarias continuará siendo una de las zonas más afectadas por el calor. En Gran Canaria podrán superarse los 39 ºC, con noches muy cálidas en las que las temperaturas mínimas incluso podrían mantenerse por encima de los 28 ºC.

EFE

La previsión de la AEMET por comunidades autónomas

El pronóstico de la AEMET deja una situación muy desigual según la comunidad autónoma: