España atraviesa uno de los episodios meteorológicos más complejos del inicio de 2026. La borrasca Leonardo mantiene en vilo a buena parte del país con inundaciones, ríos desbordados, carreteras cortadas y miles de evacuados, especialmente en Andalucía, Extremadura y Galicia. Cuando aún no se ha recuperado el pulso cotidiano, los servicios meteorológicos advierten sobre la inminente llegada de una nueva borrasca que prolongará la inestabilidad. Las lluvias persistentes, el viento intenso y el fuerte temporal marítimo han obligado a activar planes de emergencia, suspender servicios de transporte y reforzar los dispositivos de rescate. El escenario combina precipitaciones acumuladas muy elevadas, crecidas históricas en algunos cauces y un riesgo que se mantiene alto durante los próximos días. En distintos puntos del sur peninsular, los desalojos preventivos buscan evitar situaciones de mayor gravedad. El impacto alcanza tanto a zonas urbanas como rurales, con daños en viviendas, explotaciones agrícolas e infraestructuras básicas, mientras las autoridades piden extremar la precaución. El principal factor detrás del impacto de Leonardo radica en la persistencia de las precipitaciones. No se trata solo de lluvias intensas en cortos periodos, sino de varios días consecutivos de acumulación sobre suelos ya saturados, lo que favorece desbordamientos de ríos y anegamientos en zonas bajas. En ciudades como Córdoba, Écija o Granada, el nivel del agua alcanzó registros que no se observaban desde hace más de una década, lo que obligó a evacuar a cientos de familias. El viento y el temporal marítimo completan un cuadro adverso. En tramos de costa de Galicia, Baleares y el litoral andaluz, se registraron olas de hasta siete metros, con restricciones a la navegación y cortes preventivos en paseos marítimos. La combinación de estos fenómenos explica la magnitud de los daños y la presión sobre los servicios de emergencia. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la inestabilidad no finalizará de inmediato. A partir de las próximas horas, un nuevo sistema frontal asociado a la borrasca Marta podría volver a dejar precipitaciones persistentes en el sur peninsular, el Sistema Central y el entorno del Estrecho, con acumulados que superarían nuevamente los 150 litros por metro cuadrado en zonas concretas. El viento seguirá como uno de los elementos más adversos, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en áreas del tercio sur y el litoral mediterráneo. El temporal marítimo mantendrá condiciones complicadas en el Atlántico y el Mediterráneo occidental, con especial vigilancia en el Estrecho y Baleares. Aun así, los expertos advierten que las lluvias podrían perder intensidad de forma gradual y seguir dejando acumulados relevantes en las sierras Béticas, lo que obliga a mantener la atención en ríos y embalses durante los próximos días.