Las nuevas restricciones de la DGT para todos los ciclistas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene el objetivo principal de resguardar la seguridad vial de todos los conductores y peatones en España. Para esto, el organismo implementa cambios constantes en sus regulaciones de tránsito y multas económicas para aquellos que no las cumplan.

En este marco es que la DGT ha endurecido la aplicación de reglas y sanciones a través del Reglamento General de Circulación (RGC) para todas las bicicletas. Las multas van desde los 100 euros hasta los 500 euros, y en los casos más graves pueden derivar en responsabilidades civiles e incluso penales.

El objetivo es reducir la siniestralidad de un colectivo vulnerable. En 2024 fallecieron 46 ciclistas en accidentes de tráfico en España, y según los datos de la DGT, el 90% de las muertes por accidente de bicicleta están causadas por vehículos motorizados.

Las nuevas sanciones para todos los ciclistas que no cumplan con esta normativa obligatoria. ChatGPT

Las infracciones más comunes y cuánto cuestan

Saltarse un semáforo es una de las prácticas más habituales entre los ciclistas urbanos y también una de las más sancionadas. La multa oscila entre los 100 y los 500 euros según la gravedad.

Circular sin luces de noche, en pasos inferiores o por túneles tiene una sanción fija de 200 euros: la luz delantera debe ser blanca y la trasera roja, y ambas son obligatorias en condiciones de baja visibilidad.

Cruzar un paso de peatones subido en la bicicleta en lugar de hacerlo a pie cuesta 200 euros. Llevar un niño mayor de 7 años en el asiento adicional o transportarlo incorrectamente supone una multa de 100 euros.

Y usar el teléfono móvil o llevar auriculares puestos mientras se circula está prohibido independientemente de si se está escuchando algo o no.

Las “conductas imprudentes” pueden ser sancionadas con multas de entre 50 y 500 euros si se considera que compromete la seguridad de otros usuarios. Si la acción deriva en un accidente, pueden derivarse además responsabilidades civiles e incluso penales.

La restricción a la circulación de ciclistas que aplicará la DGT en los centros urbanos. Freepik

La restricción en la circulación para todos los ciclistas

La novedad más significativa de la nueva regulación publicada en el BOE afecta a la infraestructura ciclista. La normativa, vigente desde el 10 de octubre de 2025, permite construir carriles bici segregados junto a carreteras estatales, incluso si para ello es necesario reducir o eliminar parcial o totalmente los arcenes existentes.

Esto ha generado confusión entre conductores y ciclistas. Algunos mensajes en redes sociales interpretaron la medida como una prohibición de circular por el arcén, pero el texto legal no establece esa prohibición generalizada. Mientras el arcén exista y sea practicable, los ciclistas seguirán obligados a circular por él.

La medida busca acercar a España a otros modelos europeos donde las redes ciclistas interurbanas cuentan con infraestructuras separadas del tráfico rodado, y forma parte de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.

Las sanciones que muchos ciclistas desconocen

Más allá de las infracciones más conocidas, la DGT recuerda varias obligaciones que muchos ciclistas pasan por alto. En carretera, quien adelante a un ciclista debe hacerlo a 20 km/h por debajo del límite de velocidad del tramo y dejar una separación lateral mínima de 1,5 metros.

Los ciclistas en grupo solo pueden ir de dos en dos y siempre en el extremo derecho de la calzada. En tramos sin visibilidad como curvas o cambios de rasante, deben colocarse obligatoriamente en fila.

Y en lo relativo al alcohol, los ciclistas están sujetos a los mismos controles de alcoholemia que el resto de conductores.