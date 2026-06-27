En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este sábado, 27 de junio de 2026 en España es de 226,15 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,16%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos tres días. Esta tendencia negativa sugiere que es un momento desfavorable para invertir en Bitcoin Cash.

En la última semana, Bitcoin Cash registró un cambio prácticamente plano del 0.02%, lo que sugiere estabilidad a muy corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización cayó un -58.87%, reflejando una tendencia bajista marcada y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash es del 28.22%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.20%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.