En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este sábado, 27 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 69.029,6 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,24% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere un creciente interés y confianza en el Bitcoin, mientras que el euro parece no presentar cambios significativos en su valor.

En la última semana, Bitcoin registró una caída del -5.83%, prolongando la tendencia bajista que también se refleja en su variación anual del -44.58%. Esta evolución indica una pérdida de valor sostenida y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda durante el último año, mientras que el retroceso semanal sugiere persistencia de la presión vendedora y elevada volatilidad en el corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, que se sitúa en 28.50%, es menor que la volatilidad anual del 35.66%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 67.811,6 euros.