En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este sábado, 27 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,22 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,39% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, evidenciada por el dato 1. Esto indica que el interés por el Ripple está en aumento.

Aunque la tendencia es positiva, es importante considerar factores externos que podrían influir en su comportamiento a corto y largo plazo.

En la última semana, Ripple (XRP) cayó un 5.84%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula un descenso del 54.62%; esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para los inversores en ese periodo y evidencia la elevada volatilidad y los riesgos asociados a su cotización.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 34.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 55.86%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.