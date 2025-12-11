El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del miércoles 10 de diciembre

Durante el miércoles, 10 de diciembre de 2025,

Los números ganadores son 06, 10, 11, 14, 18, 30; la cifra complementaria el 44 y el número de reintegro el 0.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 1 ganador que se llevó un premio de 1,869,808.08 euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario contó con 3 ganadores, cada uno con un galardón de 56,226.01 euros.

Para el sorteo del miércoles, 10 de diciembre de 2025, el Bonoloto recaudó un total de 5.651.867 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.554.263,4 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos: hubo 1 ganador y el premio fue de 1,869,808.08 euros. Cinco aciertos más el complementario: hubo 3 ganadores y el premio fue de 56226.01 euros. Cinco aciertos: 105 ganadores con un premio de 803,23 euros. Cuatro aciertos: 6283 ganadores con un premio de 20,14 euros. Tres aciertos: 107070 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro: 571364 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus euros al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto claro antes de comenzar a apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego nuble el juicio y mantener siempre el control sobre el tiempo y el dinero invertido.

Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación en el manejo de la situación.