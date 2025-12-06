La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del viernes 5 de diciembre

Durante el viernes, 5 de diciembre de 2025,

Los números ganadores son 12, 19, 23, 25, 26, 37; la cifra complementaria es el 40 y el número de reintegro es el 3.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 1 ganador con un premio de 2,136,303.65 euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario también tuvo 1 ganador, quien recibió un galardón de 178,533.77 euros.

Para el sorteo del viernes, 5 de diciembre de 2025, el Bonoloto recaudó un total de 5.981.586 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.644.936,1 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos: hubo 1 ganador y el premio fue de 2,136,303.65 euros. Cinco aciertos más el complementario: hubo 1 ganador y el premio fue de 178533.77 euros. Cinco aciertos: 119 ganadores con un premio de 750,14 euros. Cuatro aciertos: 6245 ganadores con un premio de 21,44 euros. Tres aciertos: 113297 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro: 595394 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el comunicado se realizará oficialmente en todos sus canales de difusión.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se comprometan a respetarlo, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable establecer límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que contribuye a mantener el control y a prevenir conductas compulsivas.Si en algún momento sientes que las apuestas se están convirtiendo en un problema, busca ayuda sin dudarlo. Puedes comunicarte con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.